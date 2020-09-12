Библиотека - это не только книги, но и юридические знания.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Центральная городская библиотека имени Герцена объявляет о том, что Центр правовой и социальной информации библиотеки организует бесплатную консультацию с нотариусом.
Воспользоваться услугой может любой желающий.
Правда, ввиду ограничения времени консультации, записаться желательно заранее.
Телефон в Твери (4822) 346-004.
Консультация состоится с 13 до 15 часов 18 сентября — в следующую пятницу.
Адрес библиотеки: Тверской проспект, 5. Выходить на одноимённой остановке - «Библиотека имени Герцена».
Посетителям рекомендовано приходить в защитных масках.