Библиотека - это не только книги, но и юридические знания. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Центральная городская библиотека имени Герцена объявляет о том, что Центр правовой и социальной информации библиотеки организует бесплатную консультацию с нотариусом.

Воспользоваться услугой может любой желающий.

Правда, ввиду ограничения времени консультации, записаться желательно заранее.

Телефон в Твери (4822) 346-004.

Консультация состоится с 13 до 15 часов 18 сентября — в следующую пятницу.

Адрес библиотеки: Тверской проспект, 5. Выходить на одноимённой остановке - «Библиотека имени Герцена».

Посетителям рекомендовано приходить в защитных масках.