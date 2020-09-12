ФК «Тверь» сыграет на выезде

Болельщики надеются на успешную игру футболистов из Твери. Фото: ФК "Тверь"

Сегодня, 12 сентября, лидер чемпионата «Олимп — Первенство ПФЛ» футболисты ФК «Тверь», в рамках шестого тура сыграют в гостях с идущей на четвёртом месте командой «Динамо — 2» из Москвы.

Они отстают от тверских футболистов всего на три очка. Поэтому сегодняшняя игра — принципиальна для обеих команд.

Игра начнётся в 17 часов на стадионе «Родина» в Химках, домашней поляне для «Динамо — 2». Кстати, этот стадион временно домашний и для команды «Олимп — Долгопрудный».

Болельщикам из Твери добираться до стадиона просто. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от станции «Химки», до которой ходят электрички из нашего города.