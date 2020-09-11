В Тверской области в городе Ржев на линию вышли новые автобусы

В Ржеве закупили новые автобусы. Фото: Семён ЛЕГКОВ

11 сентября в Ржеве на линию вышло несколько новых автобусов на основном городском маршруте №1. Ржевское муниципальное унитарное предприятие «Автотранс» приобрело транспорт закупило их на заводе «СИМАЗ» в Ульяновске. Автобусы делают на базе японской модели Isuzu.

По сравнению с другим транспортом, эти автобусы более выносливые. Ресурс двигателя и коробки передач, а также так называемого «моста» рассчитан на миллион километров. Они также оборудованы специальной площадкой для маломобильных граждан.

Обновление автопарка МУП «Автотранс» входит в программу областной транспортной реформы. Сейчас в Ржевском районе делают первые шаги по модернизации транспортной системы.

Директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский. Фото: Семён ЛЕГКОВ

– Сейчас в Тверской области по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени создаётся единая система общественного транспорта. Ржев сделал очень важный шаг, чтобы соответствовать критериям этой системы и стать её составным элементом. Конечно, запуск новых автобусов пойдёт на пользу жителям, сделает перемещение по городу более удобным и комфортным, – отметил директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский в ходе совещания с участием губернатора в Ржеве 10 сентября. – Ну а внедрение новой транспортной системы надёжно свяжет муниципалитеты и послужит их развитию.

Речь о том, как важно создавать комфортные условия жизни в Ржеве, шла и на подписании соглашения между администрацией города и ТвГУ. В его рамках вуз поможет Ржеву в развитии сферы образования, а также решении насущных вопросов в городском хозяйстве.