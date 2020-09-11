Сбили велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть, в Тверской области

В Тверской области водитель сбил велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть. Фото: Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Вечером 11 сентября в Калининском районе Тверской области на 3 километре дороги «М-10 – Медное» сбили 60-летнего велосипедиста. Мужчина ехал за рулём двухколёсного транспорта в попутном с машинами направлении. Когда он внезапно решил пересечь дорогу перед едущими машинами, в него врезалась Mitsubishi.

Водитель за рулём легковушки был абсолютно трезв. По фото видно, что пострадало лобовое стекло иномарки.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты должны быть внимательны на дороге. Перед тем, как совершать маневр, необходимо удостовериться, что опасность не угрожает. А в тёмное время суток важно позаботиться о проблесковых маячках.