В Твери команда общественников «Том Сойер Фест» начинает лекции

Такие дома, благодаря «Том Сойер Фесту» преображаются. Фото: из сообщества Том Сойер Фест Тверь – ВК/tsf_tver.

Напомним, организация «Том Сойер Фест» занимается восстановлением исторических зданий в регионе. Активные жители самоорганизовываются и красят, а также частично восстанавливают облик старинных построек. Теперь волонтёры хотят поделиться своим опытом с широкой аудиторией.

«Томсойеровцы» отмечают в информации в соцсетях, что впереди межсезонье, погода не позволит проводить работы. И уже в сентябре организаторы откроют лекторий и будут проводить мастер-классы и экскурсии.

На встрече с публикой расскажут о том, как зародилась идея, и каких результатов удалось добиться. Разовая акции переросла в проект, который будет развиваться. Пришедшим можно будет задать все интересующие вопросы.

«КП»-Тверь» рассказывала о буднях «Тома Сойера» в Кимрах и в Твери. Это две команды единомышленников, которые стремятся сделать свои города лучше.

Напомним, всего фестивали «Тома Сойера» проходят более чем в 50 населённых пунктах по всей стране. Везде кипят реставрационные работы зданий, которые неравнодушные люди не хотят потерять навсегда.

Первая лекция тверского «Том Сойер Феста» пройдёт 15 сентябяр в 19:00 в букинисте «Что делать?» по адресу улица Новоторжская, дом 4.