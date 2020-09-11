Тверских студентов наградили на фестивале «Российская студенческая весна – 2020»

Эмблема Российской студвесны-2020.

Всего на всероссийскую студвесну, которую из-за пандемии перенесли на начало осени, в южный город съехалось 2 тысячи человек из 70 регионов страны. Среди них были и наши тверские студенты. И уехали они не с пустыми руками.

Их "улов" - восемь дипломов лауреатов фестиваля и два спецприза.

Мало того, тверские музыканты из Твери - Алёна Медкова и Егор Головацкий - написали гимн фестиваля.

- Российское студенчество объединяет энергичных, активных и творческих молодых людей. Смелые планы и инициативы нового поколения уже сегодня определяют будущее страны и Тверской области, – считает губернатор Игорь Руденя.

Список награжденных студентов из Твери:

Наталья Лебенкова (ТвГТУ) – лауреат 1 степени, Журналистика. Публикация;

Софья Орешенкова (ТГМУ) – лауреат 2 степени, Академический вокал;

Дуэт «Витамин Б» – лауреаты 2 степени, Эстрадный вокал. Авторская песня;

Даниил Дозоров и Валерия Абрамова (ТвГТУ) – лауреат 2 степени, Видеоработа;

Ансамбль «Грани» (ТвГУ, ТвГТУ) – лауреат 3 степени, Современная хореография;

Александр Иноземцев (ТКК им. Н.А, Львова) – лауреат 3 степени, Цирковое искусство. Жонглирование;

Татьяна Агальцова (ТвГУ) – лауреат 3 степени, Эстрадный вокал. Патриотическая песня;

Александра Бессуднова (ТГМУ) – лауреат 3 степени, Эстрадный вокал;

Александр Дедов (ТвГУ), видеоработа. «Лучшая мужская роль»;

Егор Головацкий (ТвГТУ) – специальный приз «За чувственное исполнение», Эстрадный вокал. Авторская песня.