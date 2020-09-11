Тверских студентов наградили на фестивале «Российская студенческая весна – 2020»

Эмблема Российской студвесны-2020.
Всего на всероссийскую студвесну, которую из-за пандемии перенесли на начало осени, в южный город съехалось 2 тысячи человек из 70 регионов страны. Среди них были и наши тверские студенты. И уехали они не с пустыми руками.
Их "улов" - восемь дипломов лауреатов фестиваля и два спецприза.
Мало того, тверские музыканты из Твери - Алёна Медкова и Егор Головацкий - написали гимн фестиваля.
- Российское студенчество объединяет энергичных, активных и творческих молодых людей. Смелые планы и инициативы нового поколения уже сегодня определяют будущее страны и Тверской области, – считает губернатор Игорь Руденя.
Список награжденных студентов из Твери:
Наталья Лебенкова (ТвГТУ) – лауреат 1 степени, Журналистика. Публикация;
Софья Орешенкова (ТГМУ) – лауреат 2 степени, Академический вокал;
Дуэт «Витамин Б» – лауреаты 2 степени, Эстрадный вокал. Авторская песня;
Даниил Дозоров и Валерия Абрамова (ТвГТУ) – лауреат 2 степени, Видеоработа;
Ансамбль «Грани» (ТвГУ, ТвГТУ) – лауреат 3 степени, Современная хореография;
Александр Иноземцев (ТКК им. Н.А, Львова) – лауреат 3 степени, Цирковое искусство. Жонглирование;
Татьяна Агальцова (ТвГУ) – лауреат 3 степени, Эстрадный вокал. Патриотическая песня;
Александра Бессуднова (ТГМУ) – лауреат 3 степени, Эстрадный вокал;
Александр Дедов (ТвГУ), видеоработа. «Лучшая мужская роль»;
Егор Головацкий (ТвГТУ) – специальный приз «За чувственное исполнение», Эстрадный вокал. Авторская песня.