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Священники Тверской епархии совершили крестный ход во Всероссийский день трезвости

11 сентября во всех храмах Тверской области читали молебен против пьянства
Семён ЛЕГКОВ
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Священники Тверской епархии совершили крестный ход во Всероссийский день трезвости. Фото: сайт Тверской епархии/tvereparhia.ru.

Священники Тверской епархии совершили крестный ход во Всероссийский день трезвости. Фото: сайт Тверской епархии/tvereparhia.ru.

День трезвости и борьбы с пагубными привычками совпал по церковному календарю с праздником Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи. Его начали отмечать ещё в дореволюционной России. После богослужений в храмах с аэродрома Мигалово в Твери священники совершили крестный ход над городом.

На борту самолёта были митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан и другие священнослужители Тверской митрополии. В полёте тверские архиереи совершили молебное пение об избавлении людей от пагубных зависимостей – пьянства и наркомании. Также прочитали акафисты Пресвятой Богородице, святому Михаилу Тверскому. Молились обо всех тверичанах перед иконами Богородицы «Неупиваемая Чаша», святого Пророка Иоанна Предтечи, а также перед памятным образом святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Особые молебны и крестные ходы в этот день В Тверской епархии совершаются с 2004 года. Первыми с инициативой выступили члены общества трезвенников. В 2006 году впервые пролетели на самолёте над всеми районами области с иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Самолёт со священниками взлетел с аэродрома в Мигалово. Фото: сайт Тверской епархии/tvereparhia.ru.

Самолёт со священниками взлетел с аэродрома в Мигалово. Фото: сайт Тверской епархии/tvereparhia.ru.