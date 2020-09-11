В Тверской области ужесточат требования к ремонту дорог

Подрядчики должны будут завершать укладку асфальта до 1 октября. Фото: ПТО

Это заседании 11 сентября провел губернатор Игорь Руденя. Ужесточение требований, к примеру, касается сроков укладки асфальта.

Эта работа вместе с нанесением разметки должна быть завершена не позднее 1 октября. Такой пункт внесут в государственные и муниципальные контракты.

Кроме того, работы по регулировке высотного положения колодцев системы водоотведения необходимо производить до укладки асфальтобетонного покрытия. А отклонение по вертикали крышки люка колодца относительно проезжей части автодороги допускается не более одного сантиметра.

Подрядчики должны заключать договоры на поставку инертных строительных материалов с организациями, имеющими лицензии на добычу полезных ископаемых. Также подрядчики обязаны обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора по договорам со спецорганизациями.

В 2020 году по нацпроекту в Тверской области отремонтируют 153,6 км региональных дорог. На сегодняшний день выполнено более 90% от запланированного объёма работ.