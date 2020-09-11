В Твери молодёжь рассказала, почему не курит и не пьёт

В Твери прошла акция «Молодёжь ЗА здоровый образ жизни». Фото: Администрация Твери/www.tver.ru.

11 сентября в Твери прошли несколько акция, популяризирующих здоровый образ жизни. Одна из них – «Молодёжь ЗА здоровый образ жизни», в рамказ которой рассказали о вреде табака и алкоголя. И на короткой лекции, и во время раздачи листовок на улицах города.

На интерактивной выставке «Я не курю» в муниципальном бюджетном учреждении «Подростково-молодёжный центр» рассказали о вреде пагубной привычки. Волонтёры центра в формате вопроса-ответа обсудили последствия хронического курения. К викторине присоединились участники инновационного социального проекта «Твой выбор», который реализуют при совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Затем на улицах города и в учреждениях культуры, спорта и молодёжной политики раздавали информационные листовки о вреде алкоголя, табака и наркотиков. И, конечно же, рассказывали о пользе здорового образа жизни.