В многороде Кувшиново Тверской области построят теплицы за 4,5 миллиарда рублей

В Кувшиново планируют построить тепличный комплекс на 15 гектаров. Фото: статья в Википедии, Elo4kam/https://ru.wikipedia.org/wiki/Кувшиново.

Создание тепличного комплекса в многороде Кувшиново – первый шаг к организации в городе территории опережающего социально-экономического развития. Таким образом, планируется, что появятся новые рабочие места, а местные экономика и промышленность получат стимул для развития. Кроме того, это поможет благоустроить городскую среду.

Строительство теплиц финансово поддержит госкорпорация ВЭБ.РФ. У Тверского региона выстроено сотрудничество с Фондом развития могородов, который создала корпорация. В 2018 году регион заключил соглашение о сотрудничестве с МОНОГОРОДА.РФ.

– В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На данный момент приняли проект первой очерели тепличного комплекса, на который выделят более 950 миллионов рублей. Всего же в начинание вложат более 4,5 млрд рублей.

Площадь комплекса «Кувшиновский» составит 15 гектаров или, если выражаться образно – 21 поле для профессионального большого футбола. Производственная площадь – до 14 тысяч тонн овощей и зелени в год. Выращивать будут огурцы, томаты, салат и другое.

Зона опережающего социально-экономического развития получит различные налоговые льготы. «Кувшиновский» проект одобрила комиссия при Министерстве экономического развития России.