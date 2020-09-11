Выставка пейзажей художника-акварелиста Геннадия Орёликова откроется в Твери

14 сентября в Твери откроется выставка «Мечты и фантазии. Акватипия Г.Н. Орёликова». Фото: картина Геннадия Орёликова «Поздние цветы», акватипия, акварель.

Экспозиция «Мечты и фантазии. Акватипия Г.Н. Орёликова» откроется в зале искусств Тверской библиотеки имени Горького 14 сентября. На выставке будет представлено 30 работ художника, выполненных в жанре пейзаж в технике акватипия. Как подчёркивает сам автор, его живопись – это проявление безграничной любви к малой родине, Тверскому краю.

«Акватипия» в переводе с латыни означает буквально «печать с воды». Краски распределяются по какой-то поверхности, а потом переносятся на бумагу. При этом, как делает Ганнадий Орёликов, изображение можно дорабатывать – например, акварелью. Тверской художник добавляет в композиции прорисовки.

Геннадий Орёликов – художник-график, акварелист, дизайнер, заслуженный работник культуры РФ. Входит в Союза художников России. В 1958 году Геннадий Николаевич окончил Ленинградское художественно-педагогическое училище, а в 1968 году – художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена. С 1967 года работает над созданием музейных экспозиций в Тверской области.

Участник многочисленных выставок. Его персональные экспозиции проходили не только в Твери, но также в Москве и Санкт-Петербурге.