В Твери ищут доноров с редкой четвёртой положительной группой крови

В Твери ищут доноров четвёртой положительной группы крови. Фото: логотип сообщества «Подари каплю надежды» – ВК/donortver.

В группе в соцсетях «Подари каплю надежды» в посте просят откликнуться доноров с четвёртой положительной группой крови. Переливание крови требуется Евгении Плюхиной. Женщину госпитализировали в Городскую больницу №4.

В информации донорского сообщества указано, что адресными донорами Евгении могут стать только люди с такой же группой крови и резус-фактором. Возьмут даже тех, кто первый раз становится донором.

Кровь нужно сдавать на Станции переливания крови. При этом при себе необходимо иметь паспорт.