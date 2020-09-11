В Тверской области на трассе М-10 в Вышнем Волочке изменится схема движения

298-й километр трассы М-10 «Россия». Фото: Яндекс.Карты, скриншот/yandex.ru/maps.

Из-за капитального ремонта коммуникаций изменение схемы движения будет действовать до 30 ноября 2020 года. В частности, это коснётся количества полос движения и скорости, с которой сможет двигаться транспорта.

С 298 по 299 километр трассы М-10 количество полос дороги сократиться до двух, а их ширина будет не более 3,5 метров. Машины смогут ехать там не быстрее 40 километров в час.

Федеральное казённое учреждение Управление автомобильной дороги «Россия» приносит извинения за временные неудобства. Просят учитывать ремонтные работы при планировании маршрута – рассчитывать время или, по возможности, объезжать этот участок.