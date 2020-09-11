В каждый кабинет школ Тверской области установят рециркулятор воздуха

В Тверской области в каждый школьный кабинет планируют приобрести рециркулятор воздуха. Фото: ПТО.

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Тверской области обсудили установку в школах рециркуляторов воздуха. Напомним, в образовательных учреждения уже завезли около двух тысяч специальных приборов, обеззараживающих воздух, в ближайшее время прибудет ещё 2,3 тысячи единиц техники. Также во все школы поставили более пяти тысяч бесконтактных термометров.

На совещании губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул – в системе образования должен быть разработан чёткий алгоритм действий, если у кого-то подтвердится коронавирус или проявятся симптомы, похожие на COVID-19.

– На первом этапе мы выполнили норматив – один рециркулятор на три аудитории. Надеюсь, что в ближайшее время обеспечим по одному прибору в каждый школьный кабинет, – отметил глава региона 10 сентября после посещения школы во время рабочей поездки в Ржев.

В Тверской области во всех 1102 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования действую санитарно-эпидемиологические нормы. Открыты запасные выходы, индивидуальный кабинет для каждого класса, школьные транспорт дезинфицируют, каждый день ученикам меряют температуру.