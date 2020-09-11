В Твери присвоили звание народного учителя России Андрею Мишину

Тверскому учителю Андрею Мишину присвоили звание народного учителя России. Фото: страница в соцсетях Андрея Мишина – FB/andrew.mishin.9.

Об этом сегодня педагог написал у себя в социальных сетях. Напомним, Андрей Мишин – заслуженный учитель России, почётный работник науки и образования Тверской области. Он уже три десятилетия преподаёт английский в тверской гимназии №12.

– Искренние слова благодарности моему славному коллективу 12 гимназии города Твери, самые тёплые слова всем моим коллегам России. Это наша общая награда. Я не устаю повторять, что всегда готов помочь и поддержать моих коллег, моих учеников, так как точно знаю - ТОЛЬКО ВМЕСТЕ и ТОЛЬКО ВПЕРЁД!!! – поделился в радостном посте в соцсетях учитель Андрей Мишин.

Выдающийся преподаватель английского языка не только победитель многочисленных конкурсов профессионального мастерства и обладатель различных званий и наград, но ещё и разработчик нескольких пособий по преподаванию иностранного. Десятки его учеников сдавали английский на высший балл по ЕГЭ, на различных конкурсах и олимпиадах. Своим опытом Андрей Валентинович делится на различных курсах и семинарах. В том числе, для учителей.