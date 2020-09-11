Десять человек заразились коронавирусом в Твери 11 сентября

В регионе подтверждён 21 новый случай. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 11 сентября 2020 года в Тверской области подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции, из них 10 заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5656 человек.
4328 (+15 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 216 (+2) человек умерли.
1112 (+4) пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1831 (+10 человек в сутки)
Кимры 562
Конаковский район 442
Ржев 424 (+1)
Калининский район 289
Лихославльский район 243
Торжок 249 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 179
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.