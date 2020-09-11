Десять человек заразились коронавирусом в Твери 11 сентября

В регионе подтверждён 21 новый случай. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 11 сентября 2020 года в Тверской области подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции, из них 10 заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5656 человек.

4328 (+15 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 216 (+2) человек умерли.

1112 (+4) пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1831 (+10 человек в сутки)

Кимры 562

Конаковский район 442

Ржев 424 (+1)

Калининский район 289

Лихославльский район 243

Торжок 249 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 179

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.