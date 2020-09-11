Семья священника из Тверской области победила в конкурсе «Семья года»

Семья священника из Тверского края победила во всероссийском конкурсе «Семья года». Фоо: ПТО.

Семья Киричук живёт в Вышневолоцком городском округе Тверской области. Игорь и Марина вместе уже 10 лет. Они растят двух детей – Елизавету и Романа. Муж и жена, совершая поступки, ориентируются на традиции и обычаи, а детей воспитывают по православным канонам. Семья Киричук победила в конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Игорь Киричук, как и его дед, настоятель Богоявленского собора и почётный гражданин Вышнего Волочка протоиерей Василий Киричук, выбрал профессию священнослужителя. Игорь служит в Вышневолоцком Казанском женском монастыре, а также преподаёт Закон Божий и церковнославянский язык в Православной средней общеобразовательной школы преподобного Сергия Радонежского. Вместе с ним работает и жена – Марина учит детей из младших классов.

– Сегодня в Тверском крае ведётся большая работа по укреплению семейных ценностей, возрождению традиций многодетной семьи. Это залог уверенного будущего нашей области и благополучия всей страны, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2020 году лучшими семьями на всероссийском конкурсе стали сразу две «ячейки общества» семья Акимкиных в номинации «Многодетная семья» и семья Киричук в номинации «Семья – хранитель традиций».