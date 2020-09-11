Грузовик сбил пешехода в Тверской области: пострадавший погиб на месте

В Тверской области грузовик насмерть сбил пешехода. Фото: Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Накануне в 23:30 на 2 километре автодороги «М10 – Конаково – Иваньково» 60-летний пешеход перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения вне «зебры». Водитель ехавшего в этот момент по автотрассе грузовика не успел затормозить и сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте.

Пешеход был без светоотражающих элементов.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что нельзя переходить дорогу вне пешеходных переходов. А в тёмное время нужно быть особенно внимательными, даже если вы пересекаете дорогу по «зебре».