В культурно-досуговом центре в отдалённом районе Тверской области завершился капремонт

В Тверской области по нацпроекту «Культура» восстановили ДК в отдалённом районе. Фото: логотип с официального сайта Министерства культуры РФ/culture.gov.ru.

В культурно-досуговом центре в деревне Щучье Жарковского района привели в порядок фасад здания, зал. Также там заменили двери и окна. Торжественное открытие обновлённого учреждения пройдёт сегодня, 11 сентября.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни «на селе», в том числе для того, чтобы проводить досуг – одна из ключевых задач развития территорий. Сейчас в регионе ремонтируют сразу несколько культурных центров.

– Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2020 году, всего, пройдёт капитальный ремонт в шести сельских домах культуры. Он уже завершился в учреждениях в селе Михайловское и деревне Рязаново Калининского района. В ДК «Новоямской» Старицкого района починили крышу. В Весьегонском районе готовится к открытию Ивановский сельский дом культуры. Работы продолжаются в доме досуга в деревне Казицино Торжокского района. Всего на эти цели выделили 7,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.