Граффити с автобусом «Транспорта Верхневолжья» появилось в Твери

В Твери появилось граффити с «Транспортом Верхневолжья». Фото и граффити: художник Илья Игоревич – ВК/ilyushka1987.

10 сентября художник Илья Игоревич (так он называет себя в соцсетях), создавший граффити с автобусом новой тверской системы «Транспорт Верхневолжья», выложил в сеть видео с процессом работы. На ролике видно, как мимо стены, на которой появилась «роспись», ездят настоящие «синие автобусы». Граффити Илья нарисовал на улице Шишкова около МУП «ПАТП».

На граффити автор изобразил транспортное средство, которое выезжает со старого Волжского моста. Вдалеке узнаваемо виднеется горсад и купола Спасо-Преображенского собора.

Интересно внимание к деталям, граффитист «поместил» за рулём водителя в защитной маске.

Судя по видеозаписи, работа шла в несколько заходов по несколько часов. В том числе, в ночное время.