Четыре гектара земли сельхозназначения ввели в оборот в Тверской области

В Тверской области зарастало потенциальное пастбище. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области/rshn-tver.ru.

В июне 2019 года во время одной из проверок сотрудники областного Россельхознадзора обнаружили в Каблуковском сельском поселении Калининского района около четырёх гектаров земли сельхозназначения, которые зарастали. Угодья покрылись сорняками, также здесь выросли берёзы и сосны. Частично был снят плодородный слой. Через год прошла ещё одна проверка.

В июне 2020 года вопрос с сельскохозяйственной землёй не был решён. Собственнику выписали административный штраф на сумму 30 тысяч рублей. Кроме того, ему выдали план рекультивации, по которому необходимо было восстановить состояние территории до первоначального. Участок должен был стать пастбищем.

В августе 2020 года сотрудники надзорного ведомства, совершив очередной визит к хозяину земли, убедились, что территория расчищена, гумус, т.е. плодородный слой, восстановлен. Теперь там пасётся крупный рогатый скот.