В Твери осудили старшего прапорщика за пьяную езду

В Твери за пьяную езду осудили прапорщика. Фото: Василий ХОДАРЕВ

В середине апреля в один из вечеров сотрудники ГИБДД остановили иномарку военнослужащего для проверки документов. Оказалось, что он едет за рулём в состоянии опьянения. Медэкспертиза подтвердила алкоголь в организме, и был составлен протокол

Но на заседании Тверского гарнизонного военного суда старший прапорщик начал отрицать свою вину и отказываться от показаний, которые дал в апрельский вечер. Оказывается, по словам подсудимого, за рулём его автомобиля в момент проверки был вовсе не он. Кроме того, видеозапись разговора с сотрудниками дорожной полиции к делу не приобщили.

Однако, кто именно управлял тогда машиной обвиняемый так и не сказал. Также в судебных материалах были протокол об административном нарушении, который в машине госавтоинспекторов подписал сам прапорщик, в результатах медицинской экспертизы на алкоголь в крови есть отметка о его согласии с результатами.

В итоге суд признал автомобилиста виновным. Ему назначили административный штраф на сумму 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишили водительских прав.