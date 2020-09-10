В Тверской области детей из многодетных семей приглашают участвовать в конкурсах к Дню матери

В Тверской области детей приглашают участвовать в конкурсах к Дню матери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из конкурсов называется «Мамина мечта». Чтобы к нему присоединиться, нужно под постами в социальных сетях ставить хэштег #Моямамамечтает. В своих записях, прикрепив фото или видео, нужно рассказать – о чём мечтает мама. Также проводят конкурсы сочинений «Мама – хранитель семейных традиций» и «Мамина история успеха».

Заявки принимаются до 30 сентября. Победителей объявят 15 октября.

– Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году меры поддержки семьи дополнены новыми. Это и сертификаты на приобретение автомобиля, помощь с автостраховкой, освобождение от уплаты транспортного налога и платы за вывоз мусора, покупка школьной формы для учеников с 1 по 5 классы и другие.