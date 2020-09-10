В Твери уснувшие в автомобиле на проезжей части водитель и пассажиры принимали наркотики

Уснувшие на проезжей части в Твери водитель и пассажиры принимали наркотики. Фото: сообщество в соцсетях «Подслушано Кимры», скрин экран – ВК/podslushano_kimrskiy_raion.

Видео с места задержания молодых людей на улице Советская в Твери появилось в социальных сетях в сообществе тверских водителей. Они спали в автомобиле посреди дороги. Молодых людей растолкала полиция. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснить – в чём причина такого подозрительного поведения.

Пассажиры и водитель вели себя неадекватно. При обыске у одного из них нашли рассыпчатый коричневый порошок.

После экспертизы выяснилось, что это наркотическое средство. Проводится проверка.