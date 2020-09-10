Дорожную компанию оштрафовали за нарушения при проведении работ в Тверской области

В Тверской области дорожную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бежецкий суд оштрафовал строительную компанию за нарушения во время ремонта дороги в посёлке городского типа Максатиха. Величина административного штрафа составила 100 тысяч рублей. На месте дорожных работ не соблюдали правила безопасности.

Во время проверки протоколы составили сотрудники бежецкого ГИБДД. В частности, не были установлены дорожные знаки, которые регламентировали бы временную схему движения. Кроме того, восемь установленных дорожных знаков были закрыты.

Фирма не стала обжаловать решение судебной инстанции. Штраф будет уплачен.