Из-за поезда, вставшего на путях, пешеходам пришлось лезть под вагоны

В Тверской области люди лезли под поезд. Фото: сообщество в соцсетях «Подслушано Кимры», скрин экран – ВК/podslushano_kimrskiy_raion.

Гневный пост с видео, на котором пожилой мужчина с тростью пролезает под вагоном и отряхивается, появился в соцсетях 7 сентября. Он нашёл живой отклик у пользователей – количество просмотров записи превысило 18 тысяч. Местом действия стала железнодорожная станция Савёлово в Кимрах.

С какой целью поезд остановился на переезде неизвестно. Вполне возможно, что это были технические работы. Но и протискиваться под вагонами, как известно, небезопасно.

Точке в вопросе собирается поставить Тверская межрайонная транспортная прокуратура. Она проводит проверку – соблюдались ли правила безопасности теми, кто выполнял работы. Исходя из результатов примут решение.