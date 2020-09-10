Пятнадцатилетнему подростку вручили грамоту за спасение шестилетнего мальчика

В Тверской области подросток, спасший тонущего ребёнка, получил грамоту. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области/tver.sledcom.ru.

Инцидент произошёл днём 9 июня в селе Красная Гора. Пятнадцатилетний ученик Колталовской школы Виталий Кравчук услышал, что рядом с его домом кто-то зовёт на помощь. Оказалось, что в пруду тонул маленький мальчик. Подросток, не раздумывая, вместе с матерью бросился на помощь.

Когда они прибыли на месте, на поверхности водоёма виднелась только спина утопающего, голова уже была под водой. Виталий прыгнул в воду, вытащил его на берег и вместе с мамой оказал ему первую помощь. Мальчик пришёл в себя. Затем его передали приехавшим врачам.

9 сентября руководитель отдела кадров областного Следственного комитета Евгений Суворов вручил Виталию Кравчуку благодарственную грамоту за мужество, смелость и решительность. Работник органов следствия подчеркнул, что поступок школьника достоин уважения и является образцом для подражания.