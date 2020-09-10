Попьём чайку: сахар и конфеты подорожали в Тверской области

За кило мягких конфет в шоколадной глазури в среднем придётся заплатить почти 378 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

За последнюю отчётную неделю (с 1 по 7 сентября) больше всего в магазинах Тверской области подорожали сахар (+2,6%) и шоколадные конфеты (+3,2%). За кило мягких конфет в шоколадной глазури в среднем придётся заплатить почти 378 рублей, а за килограмм "белого яда" - 33 рубля 35 копеек.

Выросли в цене также мясные консервы(+2,6%), сливочное масло (+1,6%) и фруктово-ягодные "пюрешки" для детского питания (+1,1%).

Дешевеют овощи. Скинул в цене за неделю больше всего картофель (-14,1%). Гораздо дешевле стали белокочанная капуста (-13,6) и морковь (-7,9%).