В Тверской области на болотах обнаружили сразу несколько видов редких птиц

В Тверской области появились сразу несколько новых видов краснокнижных птиц. Фото: из личного архива Jarkko Järvinen.

Заказник находится в Жарковском районе Тверской области, в 12 километрах от посёлка Жарковский, в окрестностях деревни Будница. Краснокнижные птицы попали в поле зрения исследователей во время комплексной ревизии особо охраняемой территории.

Среди птиц, которые были замечены: малый подорлик чёрный аист, беркут, золотистая ржанка, белая куропатка, серый сорокопут. Эти виды птиц занесены в федеральную Красную книгу.

Обычно в этой местности, близ Будниц, обычно гнездятся другие птицы из Красной книги: средний кроншнеп, серый журавль, бородатая неясыть, дербник, турухтан.

Напомним, что в 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области заключило контракт с Тверским государственным университетом на обследование 405 особо охраняемых территорий региона. Их общая площадь – 500 тысяч гектаров.

Будут составлены паспорта территорий с описанием их границ и видового разнообразия. На сегодняшний день в госреестр внесено 67 особо охраняемых зон в разных районов области.