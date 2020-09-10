На Тверскую область обрушится штормовой ветер

При сильном ветре не стоит выходить из дома без нужды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области сегодня, 10 сентября, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупреждает региональный главк МЧС. Отметим, ветер, дующий со скоростью 20 метров в секунду классифицируется как штормовой. Такой ветер уже довольно опасен, он способен сорвать забор из листового металла, козырёк киоска или рекламный щит.

Штормовое предупреждение сохраняется и на завтра, 11 сентября. Всем жителям региона в таких погодных условиях спасатели рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность.

При сильном ветре не стоит выходить из дома без нужды. Опасно прятаться от ветра под стенами домов или в хрупких остановочных павильонах. Если ветер разбушевался слишком сильно, войдите в подъезд, магазин или любое другое надёжное помещение. Не стойте под линиями электропередачи.

В случае чрезвычайной ситуации звоните спасателям: 101, 112.