В Тверском областном УФСИН стартовал конкурс «Мисс УИС-2020»

В УФСИН по Тверской области стартовал конкурс «Мисс УИС-2020». Фото: официальный сайт УФСИН России по Тверской области/69.fsin.gov.ru.

10 сентября в региональном УФСИН начался первый этап двухдневного конкурса «Мисс УИС». Это же шестые соревнования в профессиональной подготовке сотрудниц областной уголовно-исполнительной системы. Всего участвуют 16 девушек.

Очерёдность выступлений определили жеребьёвкой. На первом этапе на базе спецназа «Рысь» претендентки на звание «Мисс УИС-2020» стреляли из пистолета Макарова, выполняли нормативы по физподготовке и решали тексты на знание законов.

Завтра, 11 сентября, конкурсанток ждёт второй этап – творческий. Их задача будет показать своё мастерство в строевой подготовке и продефилировать в вечерних платьях. А также рассказать о себе и о выборе профессионального пути.

Леди в погонах поприветствовал заместитель начальника УФСИН по Тверской области Родион Садов. Он пожелал участницам успехов в конкурсе и на службе.

Всего будет два призовых места на звание «Мисс УИС», а также одна победительница в номинации «Мисс Мастерство». В последней победит та, кто наберёт максимум баллов по профподготовке.