Под Тверью перевернулся грузовик и загородил половину дороги

В Тверской области перевернулся грузовик и загородил половину дороги. Фото: сообщество в соцсетях «Подслушано у водителей. Тверь», Артём Лавров/ВК/temka871.

В сообществе водителей обсуждают дорожное происшествие, в результате которого на трассе «Тверь – Бежецк» перевернулся грузовик ГАЗ. В результате ДТП, прокомментировали в областной Госавтоинспекции, никто не пострадал.

В комментариях один из пользователей социальных сетей предположил, что у транспортного средства могло на ходу отвалиться колесо, а затем автомобиль перевернулся. Другим автомобилистам пришлось объезжать место аварии по встречке.

Образовалась ли на дороге пробка – не сообщается. Но движение это точно затруднило.