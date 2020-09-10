Тверская область на седьмом месте в ЦФО по уровню занятости населения

В структуре занятого населения в тверской области мужчин больше, чем женщин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди 18 регионов Центрального федерального округа в апреле - июне 2020 года по уровню занятости Тверская область занимала 7 место (по убыванию). Такие данные приводит Тверьстат.

Ведомство проводит регулярный мониторинг рабочей силы в регионе и фиксирует важные показатели уровня занятости и безработицы. По последним данным, в июне - августе 2020 года численность рабочей силы (экономически активного населения) в Тверской области составила 660,1 тыс. человек. В статистику включили людей в возрасте от 15 лет.

96% жителей, попавших в категорию рабочей силы, были на момент исследования заняты в экономике региона, 4% не имели занятия, но активно его искали. Среди всего населения региона доля занятого населения составила 59,1 %. Удельный вес занятых меньше, чем в июне-августе прошлого года (на 2,7%).

Специалисты также отмечают, что общая численность занятого населения в июне-августе 2020 года снизилась почти на 6% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В структуре занятого населения мужчин больше, чем женщин: 52% против 48%.