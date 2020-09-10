Останки партизанки, убитой в Великую Отечественную войну, нашли в Тверской области

В Тверской области на дачном участке нашли останки партизанки. Фото: поисковики научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» – ВК/podvig_tver.

Информацию командиру поискового отряда «Броня» Алексею Кузнецову сообщила жительница Москвы. Весной 2020 года она рассказала, что в Тверской области на огороде возле её дома в деревне Пашутино Зубцовского района могла быть похоронена партизанка. Дом женщине перешёл по наследству от бабушки. Раскопки смогли провести после частичного снятия коронавирусных ограничений.

Летом поисковики сводного отряда, включая мордовский «Броня» и тверские «Зубцовский рубеж» и «Ополченец», встретились с Екатериной и узнали подробности истории. Её бабушка и старожилы деревни рассказывали, что девушка-партизанка пряталась на чердаке дома. Когда немцы прочёсывали деревню, она спрыгнула из укрытия и поранила ногу, поэтому не смогла убежать и укрыться в лесу. Нацисты убили её, а местные жители захоронили.

Начались раскопки. Оказалось, что могила располагалась на метровой глубине около яблони, на которую указала хозяйка участка. По состоянию скелета поисковики предполагают, что девушку перед смертью пытали. Скорее всего, били прикладом, а потом застрелили.

По специальным методичкам сделали вывод, что партизанка была около 1,6 метра роста. Её возраст – примерно 18-19 лет, но точно не старше 20.

Останки с воинскими почестями захоронят 23 августа на мемориале Веригино в Зубцовском районе.