Пропавшую 11-летнюю девочку нашли ночью на крыше в Тверской области

В Тверской области пропавшую 11-летнюю девочку нашли ночью на крыше. Фото: Алексей Косоруков.

В Торопце мама 11-летней девочки рассказала в «Дежурной части», что дочь днём ушла из дома и не вернулась. Сама она её найти не смогла и обратилась в правоохранительные органы. Уже ночью пропавшую обнаружили.

Полиция прочесала все улицы, дворы. Осмотрела заброшенные здания, чердаки и подвалы домов. Также опросили всех родственников, друзей и знакомых юной торопчанки.

Уже ночью полицейские нашли девочку на крыше бани, которая находится во дворе одного из жилых домов. Полиция выясняет, как это произошло.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что никаких преступлений против ребёнка не совершали.