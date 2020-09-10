Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 10 сентября. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 10 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них шесть заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5635 человек.

4313 (+17 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 214 (+2) человек умерли.

1108 (+4) пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1821 (+6 человек за сутки)

Кимры 562 (+1)

Конаковский район 442

Ржев 423 (+5)

Калининский район 289

Лихославльский район 243

Торжок 248 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 179

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.