Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 10 сентября. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 10 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них шесть заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5635 человек.
4313 (+17 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 214 (+2) человек умерли.
1108 (+4) пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1821 (+6 человек за сутки)
Кимры 562 (+1)
Конаковский район 442
Ржев 423 (+5)
Калининский район 289
Лихославльский район 243
Торжок 248 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 179
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.