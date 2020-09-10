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Двоих воров, снявших 33 метра рельсов, будут судить в Твери

Краденое сдавали в металлолом
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области будут судить двоих мужчин, снявших 33 метра рельсов.

В Тверской области будут судить двоих мужчин, снявших 33 метра рельсов.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

На путях станции Высокое Октябрьской железной дороги в Торжокском районе исчезли три рельса общей длиной 33 метра. Полиция занялась этим делом и задержала 27-летнего и 41-летнего местных жителей. Они пояснили, что преступным образом решили заработать.

Похищенные рельсы обнаружили в пункте приёма металлолома. Двое сообщников рассказали, что полученные деньги потратили на собственные нужды. Информацию сообщили в пресс-службе отдела МВД на станции Тверь.

Возбудили уголовное дело. Теперь мужчин ждёт тюремный срок за кражу. Дело передано в суд.

Криминал