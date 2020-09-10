Филиал Тверского колледжа туризма появится в Завидово

Филиал Тверского колледжа туризма и сервиса планируют открыть в Завидово. Фото: ПТО.

9 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Сергеем Бачиным. Главной темой стала реализация проекта «Волжское море» в особой экономической рекреационной зоне «Завидово». Сейчас там решают транспортный вопрос.

В туристическом кластере «Волжское море» создают транспортно-пересадочный узел, объединяющий водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. График строительно-монтажных работ рассчитан на три года. Порт должен появится к концу 2022 года. В устье реки Шоша обустроят причал, укрепят берег, обустроят инженерные сети. Также в планах проложить дорогу и построить вокзал.

Второй темой разговора стало развитие Тверского колледжа сервиса и туризма. Учебное заведение было интегрировано в областную туристическую отрасль. В связи с этим увеличилось количество мест на специальностях туристического направления. Расширился список бизнес-партнёров колледжа, где студенты могут пройти практику. В планах – реновация здания учреждения.

Также решено было создать филиал Тверского колледжа сервиса и туризма в Завидово. Студенты будут одновременно учиться и применять теорию на практике.