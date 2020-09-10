Во Всероссийском конкурсе победила семья из Тверской области. Фото: из архива семьи Акимкиных.

У Владимира и Ольги Акимкиных восемь детей. Среди главных принципов воспитания родители называют патриархальность, формирование у детей патриотических и духовно-нравственных ценностей, а также интеллектуальное и спортивное развитие. С 2015 года семья трудится ремесленниками-квасоделами, производя квас. А ещё летом они играют в футбол, а зимой – в хоккей.

Всероссийский конкурс «Семья года» проходит с 2016 года. Его организаторы – Фонд поддержки детей, которые попали в трудную жизненную ситуации и Министерство труда и социальной защиты РФ. В 2017, 2018 и 2019 годах в нескольких номинациях побеждали семьи из Тверской области.

– Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В начале 2020 года Акимкины поучаствовали в госпрограмме поддержки семей «Социальный контракт». Проект помогает создать личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и мини-производства, обеспечивающие семейные нужды.

В Тверской области финансовая помощь по социальному контракту может составить до 40 тысяч рублей для семей с низким доходом, до 100 тысяч рублей для семей, воспитывающих одного или двоих детей и до 150 тысяч рублей для многодетных семей.