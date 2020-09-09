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Тверичанин взял у знакомых иномарку, а получит тюремный срок

Друзья не оценили поступок и написали заявление в полицию
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области возубидили уголовное дело на угонщика автомобиля.

В Тверской области возубидили уголовное дело на угонщика автомобиля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 сентября в дежурную часть тверской полиции поступило сообщение об угоне легкового автомобиля Kia Spectra. Машина ночью исчезла со стоянки около дома. Опергруппа выехала на место и уточнила информацию о машине, которую разослали всем патрулям.

Выяснилось, что накануне в госте к хозяйке машины и её мужу приходил знакомый. Предположили, что он мог взять ключи от транспортного средства.

Kia удалось отследить по камерам видеофиксации, и уже через 10 минут полиция задержала правонарушителя на 117 километре трассы М-10. Им оказался 27-летний тверичанин, который признался в содеянном. Оказалось, что он втихаря взял ключи от автомобиля своих друзей и решил погонять на ней.

Теперь мужчине грозит уголовное дело и до 5 лет за решёткой. Похищенный транспорт вернули владельцу.

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