Тверьстат рассказал, как с прошлого года изменились цены на продукты

За месяц цены немного понизились, а с конца прошлого года - выросли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тверьстат обнародовал статистику цен на продукты и другие потребительские товары и услуги за август 2020 года. Августовские цены специалисты сравнили с июльскими, а также рассказали о динамике с начала года (цены в августе по отношению к концу 2019 года).

На продовольствие (в целом) за месяц цены немного понизились: -1,3% в августе по сравнению с июлем. А вот с декабря 2019-го к августу 2020-го выросли: + 4,3%.

Непродовольственные товары подорожали: +0,3% к июлю 2020 года и +2,3% к декабрю 2019-го. Цены на услуги также росли: +0,1% и +2,8% к июлю и декабрю соответственно.

Отдельно в Тверьстате отмечают, что на общую статистику существенно повлияла динамика цен на овощи-фрукты. Так картофель с декабря прошлого года вырос в цене на 49,9%, овощи – на 0,5%, фрукты, включая цитрусовые, на 24,8%. Сильно подорожал также сахарный песок (+29%), крупы (+23,6%).

Но кое-что и подешевело. Отметим, дешевеют продукты более скромными темпами: яйца (-15,9%), кофе (-1,4%), мясо (-0,3%), птица (-1,4%).