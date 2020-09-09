В Тверской области пожарным и полицейским закупят 25 спецмашин

В Тверской области МЧС и МВД приобретут 25 новых спецмашин. Фото: ПТО.

Для пожарных частей в городах Зубцов и Калязин, селе Лесное, поселках Оленино и Сандово приобретут пять новых спецавтомобилей. А для областных правоохранительных органов – 20 новых единиц спецтехники. Глава региона на заседании подчеркнул, что это поможет укрепить безопасность в регионе.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что оснащение транспортом – одно из важных направлений взаимодействия областного Правительства, региональных управлений МЧС и МВД.

На данный момент во всех муниципалитетах проходит масштабная профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма. В работе участвуют представители власти, правоохранительные органы, спасатели, учителя и волонтёры. Упор также сделан на противодействие терроризму.

Одна из акций – «Родительский патруль», когда неравнодушные родители и дети вместе с ГИБДД патрулируют улицы, раздают информационные материалы и напоминают водителям и пешеходам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.