В Тверской области пьяный водитель обгонял по встречке и сам пострадал

В Тверской области пьяный водитель обгонял по встречке, врезался и сам пострадал. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Днём 9 сентября водитель за рулём ВАЗ-2112 на 174 километре трассы М-9 нарушал, обгоняя по встречной полосе. В результате столкнулся в лоб с Lexus. В аварии пострадал сам водитель «двенадцатой» Лады.

Мужчина за рулём отечественной машины не только получил рану височной части головы, но также травму глаза. По информации сотрудников ГИБДД, он его ехал в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоиснпекция просит водителей быть внимательными на дорогах. Если заметили водителя, чьё поведение наводит на мысли, что он выпил, звоните в полицию по телефону 02 или 102 и сообщайте номера госзнака машины.