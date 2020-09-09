В Тверской области на Туристическом форуме определят лучших в отрасли

В Тверской области определят лучших в туристической индустрии. Фото: Виктория ЖУКОВА

В этом году в программу Туристического форума вошли две поездки для представителей туриндустрии – экскурсия «Тверская Карелия» и знакомство с работой комплекса «Барская усадьба». Также в преддверии Всемирного дня туризма на Туристическом форуме наградят победителей профессионального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Его организатор – Министерство туризма Тверской области.

Помимо награждения лучших из лучших, организуют выездные конференции. На первой познакомятся с экскурсионной программой «Тверская Карелия», в рамках которой посетят Карельское подворье Власовых в селе Толмачи и клуб-музей в деревне Бронино Лихославльского района. Второй пункт программы – деловое общение, а также обсуждение работы объектов притяжения в Старицком районе в экоотеле «Барская усадьба».

Как неоднократно отмечал губернатор Тверской области Игорь Руденя, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства региона, экономики в целом. В Тверской области приняли профильной госпрограмму, задачи которой – рост турпотока, повышение качества услуг, организация инфраструктуры, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья.

Победители регионального конкурса «Лучший по профессии» отправятся на федеральный этап соревнований. По итогам выступления, которые подведут 1 ноября, победители получат денежные призы. Первое место – 100 тысяч, второе – 80, а третье – 60.