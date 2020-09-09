В Тверской области в четверг ожидаются сильные ливни

Добираться до работы жителям Твери и региона, вновь придётся по глубоким лужам. Фото: Влад КОМЯКОВ

На Тверскую область в четверг, 10 сентября, вновь обрушатся дожди - об этом предупреждает региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр. Местами дожди перейдут в ливни, возможно усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.

Сильнее всего, по ожиданиям метеорологов, стихия будет бушевать с утра. А значит добираться до работы жителям Твери и региона, вновь придётся по глубоким лужам. Такое уже было совсем недавно - 7 сентября, когда воды на некоторых дорогах было практически по бордюр.

Кстати, если верить информации погодных сайтов, дожди могут прийти в Тверь и сегодня, 9 сентября, вечером. По прогнозу на нас может вылиться около 1,2 миллиметров осадков. Так что отправляясь на концерт Юрия Башмета и ансамбля «Солисты Москвы», захватите дождевики и зонты. Концерт пройдёт на площади Славы в 18:30.