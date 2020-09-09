Fiat сбил задом пешехода в Твери

В Твери водитель иномарки сбил задом пешехода. пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

9 сентября днём в Твери на улице Фрунзе около дома №5 Fiat, двигаясь задним ходом, сбил 57-летнего пешехода, проходившего мимо. Мужчина за рулём был абсолютно трезв. Пострадавшего осматривают врачи.

По предварительному диагнозу тверичанин получил ушибы грудной клетки и поясницы. Также у него может быть перелом ребра, делают снимок.

Областная Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательнее во время движения задним ходом. Необходимо убедиться, что это не навредит другим участника дорожного движения.