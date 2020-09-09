Под Тверью построят завод известной на весь мир кондитерской компании

Игорь Руденя и Пак Чонг Рюль. Фото: ПТО

9 сентября в Калининском районе около деревни Кривцово губернатор Игорь Руденя и гендиректор ООО «Орион Интернейшнл Евро» Пак Чонг Рюль заложили камень в ознаменование начала строительства предприятия мирового кондитерского гиганта.

Как сообщает областное правительство, завод планируеся построить за два года.

- Компания «Орион» является одним из лидеров продовольственного рынка кондитерских изделий. Сегодня мы положили начало развитию новой очереди производства продукции в Тверской области. К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, - отметил губернатор.

Правительство региона оказало поддержку компании в приобретении земельного участка под завод рядом с трассой М-10 «Россия». Также в планах - строительство дороги к предприятию. В областном бюджете на это заложено 65 млн рублей.

Кроме того, компания сможет получить субсидии по налогам на имущество и на прибыль.

Сумма бюджетной поддержки по этому направлению за пять лет, начиная с 2024 года, может составить свыше 340 млн рублей. За это время предприятие по прогнозам должна пополнить бюджет региона налогами на 850 млн рублей.

- Правительство региона оказывает нам большую помощь в реализации данного проекта. Мы очень надеемся, что запустим завод в срок и обеспечим Тверскую область новыми рабочими местами, - подчеркнул в свою очередь Пак Чонг Рюль.

Ввод предприятия в эксплуатацию предполагается в декабре 2022 года.

Общая стоимость инвестпроекта - около 5 млрд рублей.

СПРАВКА "КП"

Orion Corporation - южнокарейская продуктовая компания, специализирующаяся на производстве шоколадной кондитерской продукции и жевательной резинки.

Особую известность в мире получила марка пирожных «Orion ChocoPie».

В Твери уже есть один завод компании, где работает 330 сотрудников. Он был запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США. Его производительность – до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год.