Юрий Башмет и «Солисты Москвы» будут выступать для тверичан под проливным дождём

В Твери Юрий Башмет может выступать под дождём. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным погодных сайтов, ближе к вечеру в областной столице пойдут дожди, в прогноз – около 1,2 миллиметров осадков. Напомним, выступление народного артиста России, альтиста и дирижёра Юрия Башмета вместе с московским камерным ансамблем «Солисты Москвы» пройдёт на площади Славы в 18:30. На концерт пригласили врачей, учителей, работников соцзащиты, многодетных мам и пап с чадами.

Напомним, сегодня близлежащие к площади Славы улицы перекроют. Об этом уже сообщала «КП»-Тверь».

Будем надеяться, что дождь, если он всё-таки к вечеру соберётся, будет кратковременным. А гости музыкального праздника захватят зонтики.

В ночь со среды на четверг и всё раннее утро 10 сентября тоже, предположительно, будет идти дождь. Четверг, 10 сентября, на данный момент обещает быть днём с обильными дождями.