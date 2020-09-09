В Тверской области осудили водителя тягача, сбившего насмерть пешехода

В Тверской области осудили дальнобойщика, насмерть сбившего человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла 24 августа 2019 года на трассе М-9 в Ржевском районе. Водитель грузового транспорта, житель Псковского региона, выпил за рулём, и среди бела дня сбил пару, которая шла по правой обочине. Дальнобойщик разогнался и не рассчитал боковой интервал.

Пострадавшие оказались мужем и женой. Мужчина скончался на месте, а женщину доставили в больницу.

Водителя тягача судили за нарушение правил, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его шести годам колонии. Управлять машиной он не сможет три года.