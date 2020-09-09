В Тверской области медики смогут приватизировать служебное жильё

В областном правительстве рассмотрели вопрос о предоставлении медикам права на получение в собственность служебного жилья. Фото: ПТО

Медикам госбольниц в Тверской области позволят оформлять в собственность служебное жильё. Безвозмездно и один раз. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства, теперь документ переходит в областное Законодательное собрание. Нет сомнений, что там инициативу одобрят.

По мнению губернатора Игоря Рудени, это станет хорошим дополнительным стимулом для молодых медиков, квалифицированных специалистов, устраиваться на работу в Верхневолжье.

Специалист при этом должен быть гражданином России, иметь с медорганизацией трудовой договор на полный рабочий день и отработать по нему не менее 10 лет.

Кроме того, медработник должен занимать служебное помещение по договору найма.